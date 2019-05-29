Львовские депутаты потребовали от Зеленского отказаться от русского языка

Депутаты областной администрации Львова решили обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием говорить только на украинском языке.

По мнению политиков, Зеленский не соблюдает законодательство об обязательном использовании государственного языка.

«В свою очередь, это нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимание», — говорится в тексте обращения, опубликованном 28 мая на сайте администрации.

Депутаты также призвали Зеленского впредь не допускать таких нарушений и изъясняться только на украинском языке, полностью исключив из своих публичных выступлений русский язык.

Владимир Зеленский во время предвыборной кампании и после вступления в должность президента неоднократно использовал в речи русский язык, чтобы его позиция была понятно всем украинцам, в том числе русскоговорящим.

В апреле Верховная рада Украины приняла закон «О функционировании украинского языка». Документ подразумевает использование только украинского языка во всех сферах.

Позже закон подписал действующий на тот момент президент Петр Порошенко. Следить за исполнением закона будут языковые инспекторы.

Документ вызвал широкий резонанс как на самой Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что такие меры нарушают права национальных меньшинств.