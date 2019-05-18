Украинская оппозиция подготовила свой законопроект о языке

Депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» обратились в Конституционный суд Украины с требованием признать незаконным нормативный акт о статусе украинского языка и подготовили собственный законопроект «О порядке применения языков в Украине». Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе партии.

«Обращение будет подано в Конституционный суд Украины, как только данный закон вступит в силу», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

В партии подчеркнули, что принятый радой и подписанный президентом Петром Порошенко закон о госязыке, который предусматривает употребление только украинского языка органами власти, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания, нарушает права иноязычных граждан Украины.

Депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» зарегистрировали собственный законопроект №10296 «О порядке применения языков в Украине», он предлагает сделать украинский единственным языком Вооруженных сил Украины, проводить только на нем заседания рады, но разрешить выступающим говорить и на другом языке.

Кроме того, украинский признается языком соглашений и картографических изданий.

При этом политики настаивают на том, чтобы телерадиокомпании, печатные СМИ и другие могли сами выбирать язык распространения информации.

Киев неоднократно критиковали за навязывание языка и притеснение нацменьшинств. Украинские политики назвали «тотальную украинизацию» причиной оттока населения из страны.

17 мая сообщалось, что Венгрия и Россия будут добиваться от нового президента Украины Владимира Зеленского отмены закона о госязыке.