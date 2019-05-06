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В раде заявили о принципиальной важности навязывания мовы

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Фото: РИА Новости/Андрей Иглов
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Построить единую Украину, которая «будет отличаться от Брянской области», можно только при распространении украинского языка, заявил глава комитета Верховной рады Украины по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

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По словам политика, закон о госязыке поможет построить «украинскую Украину для украинцев».

«Когда я говорю «украинская Украина», я абсолютно убежден, что Украина государство украинцев. Людей, которые объединены единым языком, людей, которые уважают единые традиции, и, если этого не будет, то мы ничем не будем отличаться от Брянской области», — заявил Княжицкий в эфире «4 канала».

Он выразил уверенность, что из-за русскоязычного населения президент РФ Владимир Путин решил упростить получение российского гражданства для жителей Донбасса.

«С таким же успехом он (Путин. — Ред.) может защищать русскоязычное население на всей территории Украины. Чтоб такого не было, создать сильное государство на основе единого государственного языка», — добавил депутат.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках. Причинами стали гуманитарная ситуация в данных регионах и агрессивные действия Киева.

Также в апреле рада приняла так называемый закон о функционировании украинского языка. Документ подразумевает использование только украинского языка во всех сферах.

Ранее Киев неоднократно критиковали за навязывание языка и притеснение нацменьшинств. Некоторые украинские политики назвали «тотальную украинизацию» причиной оттока населения из страны.

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