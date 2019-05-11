Прямой эфир

Суд в Киеве отказался блокировать закон о госязыке Украины

0
Фото: ТАСС/Петр Сивков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить заявление о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом 11 мая сообщает «Интерфакс-Украина».

Подтянули язык: как Латвия запретила русские школы
Конституционный суд страны одобрил реформу образования

Отмечается, что заявители не предоставили доказательств, которые подтвердили бы противоправность действий политика.

Заявление в суд было подано накануне общественной организацией «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной».

25 апреля Верховная рада во втором чтении приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Действующий президент Украины Петр Порошенко указал, что подпишет закон сразу после поступления документа из парламента.

Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Кроме того, попытки введения на Украине официального многоязычия будут признаваться действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя.

Следить за исполнением закона будут «языковые инспекторы», которые в случае выявления нарушений смогут назначать штрафы.

Позже, 9 мая, советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь обратное действие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языке
Журналистка предложила помощь Зеленскому в изучении украинского языка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017