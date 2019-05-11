Суд в Киеве отказался блокировать закон о госязыке Украины

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить заявление о запрете спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию подписать закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом 11 мая сообщает «Интерфакс-Украина».

Отмечается, что заявители не предоставили доказательств, которые подтвердили бы противоправность действий политика.

Заявление в суд было подано накануне общественной организацией «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной».

25 апреля Верховная рада во втором чтении приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Действующий президент Украины Петр Порошенко указал, что подпишет закон сразу после поступления документа из парламента.

Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Кроме того, попытки введения на Украине официального многоязычия будут признаваться действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя.

Следить за исполнением закона будут «языковые инспекторы», которые в случае выявления нарушений смогут назначать штрафы.

Позже, 9 мая, советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь обратное действие.