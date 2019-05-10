США призвали Венгрию не втягивать НАТО в споры с Украиной о языке

Администрация США призвала правительство Венгрии не втягивать НАТО в свой спор с властями Украины по поводу их закона о языке.

«По сути мы пытаемся добиться от Венгрии отказа от попыток интернационализировать свой спор с Украиной по поводу ее закона о языке, не использовать в этих целях [международные] институты», — цитирует ТАСС представителя Белого дома.

Обострение отношений Киева и Будапешта началось после принятия Украиной закона «Об образовании». Согласно проекту, с 2020 года весь процесс обучения в стране должен перейти на украинский язык.

Предыдущий закон «Об основах государственной языковой политики» наделял венгерский язык статусом регионального. После этого Венгрия инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины.

Советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь обратное действие.

Сам Зеленский ранее заявил, что последствия «сложно спрогнозировать», и обещал после вступления в должность провести «тщательный анализ» на предмет соответствия Конституции Украины.

25 апреля Верховная рада во втором чтении приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Действующий президент Украины Петр Порошенко указал, что подпишет закон сразу после поступления документа из парламента.

Законодательная инициатива регулирует применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории страны. Исключения будут касаться только частного общения и религиозных обрядов.