Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».

Председатель Совбеза постпред Индонезии Диан Трианшах Джани рассказал, что за внесение данного вопроса проголосовали всего пять стран, среди них Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея.

Против высказались США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия. Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Российский постпред Василий Небензя выразил сожаление и отметил, что закон идет вразрез и с минскими договоренностями, а также противоречит украинской конституции, где говорится о равных правах граждан и национальных меньшинств.

15 мая бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти, учебными заведениями, больницами, а также предприятиями сферы обслуживания. Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В ходе выступления на инаугурации глава государства по-русски обратился к жителям Донбасса. Зеленский подчеркнул, что они не чужие для Украины.

Киев неоднократно критиковали за навязывание языка и притеснение нацменьшинств. Украинские политики назвали «тотальную украинизацию» причиной оттока населения из страны.