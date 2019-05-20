Небензя указал на нарушение украинским законом о языке минских договоренностей

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинский закон о языке нарушает минские договоренности. Об этом он сообщил 20 мая на созванном по российской инициативе экстренном заседании Совета Безопасности, передает ТАСС.

«Считаем необходимым, чтобы СБ дал оценку этому документу, который прямо нарушает дух и букву минских договоренностей», — сказал он.

Небензя также отметил, что Россия рассчитывает на приверженность президента Украины Владимира Зеленского курсу «на единство и сплочение украинцев вместо их разделения».

«Ведь именно сплоченность общества является лучшей гарантией устойчивого политического урегулирования», — подчеркнул он.

Ранее Совбез ООН отклонил повестку заседания, предложенного Россией, — по вопросу принятия на Украине закона об исключительном статусе украинского языка.

15 мая предшественник Зеленского на президентском посту Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти, учебными заведениями, больницами, а также предприятиями сферы обслуживания. Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.