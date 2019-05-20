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Лавров прокомментировал слова Зеленского о языковом расколе на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о преодолении языкового раскола. Как заявил министр в понедельник, 20 мая, слова о недопустимости раскола по языковому признаку должны касаться и религии.

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«Президент Зеленский высказался против попыток вносить раскол в украинское общество по языковому признаку. Нет сомнений, что это должно в полной мере распространяться и на религиозную сферу, в том числе в более широком контексте всестороннего выполнения Минских договоренностей о преодолении внутриукраинского конфликта», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

20 мая Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В ходе выступления на инаугурации глава государства по-русски обратился к жителям Донбасса.

15 мая предшественник Зеленского на президентском посту Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти, учебными заведениями, больницами, а также предприятиями сферы обслуживания. Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.

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