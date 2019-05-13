Филарет заявил о «разделении» церкви на Украине

Лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» на Украине Филарет Денисенко рассказал, что из-за редкого общения с предстоятелем «новой церкви» Епифанием Думенко церковь «разделилась».

«Каждый день нужно управлять церковью. Потому общения нет. Из-за того, что нет общения — а оно должно быть, — церковь разделилась», — приводит его слова сайт телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала «1+1».

Филарет добавил, что сейчас его задача как патриарха состоит в «сохранении» украинской церкви.

Также Филарет пригласил архиереев на праздник Макария 14 мая, чтобы оценить свой уровень поддержки в «новой церкви», отмечает «РИА Новости».

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — «Киевского патриархата» и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Признанной мировым православием является самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ).

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл в январе заявил, что автокефалия внесла «канонический сумбур» на Украине. По его словам, у Филарета титул «патриарха Киевского и всея Руси-Украины», тогда как у Епифания такой же титул — «митрополит Киевский и всея Руси-Украины». «Это нонсенс», — сказал Патриарх Московский и всея Руси.