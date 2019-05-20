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СБ ООН проведет срочное заседание из-за принятия Украиной закона о госязыке

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Совет Безопасности (СБ) ООН в понедельник, 20 мая, соберется на экстренное заседание из-за принятия на Украине так называемого закона о государственном языке. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России в организации Дмитрий Полянский.

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Он отметил, что заседание начнется в 15:00 в Нью-Йорке (22:00 мск).

«Завтра по нашей инициативе состоится встреча СБ, речь пойдет о законе об украинском языке. Мы считаем, что он противоречит букве и духу Минских договоренностей, которые утверждены Советом», — цитирует Полянского ТАСС.

В апреле Верховная рада Украины приняла закон «О функционировании украинского языка». Документ подразумевает использование только украинского языка во всех сферах.

Позже закон подписал президент Петр Порошенко.

Документ вызвал широкий резонанс как на самой Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что такие меры нарушают права национальных меньшинств, которые теперь не смогут ни получать информацию, ни обучаться на родном языке.

18 мая украинская оппозиция заявила, что обратится в Конституционный суд Украины с требованием признать незаконным нормативный акт, а также подготовит собственный, более мягкий законопроект о языке.

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