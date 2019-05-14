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Спикер рады пригрозил гневом украинского народа за отмену закона о языке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий рассказал, что подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», пишет во вторник, 14 мая, ТАСС со ссылкой на телеканал «Рада».

«Как только вы коснетесь ревизии закона о языке или о декоммунизации, вы ощутите весь гнев украинского народа. Я говорю как Андрей Парубий. Мы не допустим реванша», — подчеркнул Парубий.

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Он добавил, что закон не удастся отменить даже в случае обращения в Конституционный суд страны.

Ранее во вторник рада отказалась отменять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Его отмену поддержали лишь 34 парламентария, тогда как необходимый минимум составляет 226 голосов.

Данный закон предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни — в работе органов государственной власти и местного самоуправления, в сфере образования и здравоохранения, при оказании разного рода услуг. Предполагается, что следить за его применением будут так называемые языковые инспекторы, которые смогут, в частности, присутствовать на заседаниях в госорганах и назначать размеры штрафов за нарушения.

Ранее в мае общественная организация «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» подала в суд заявление с требованием запретить Парубию подписывать данный закон. 11 мая стало известно, что окружной административный суд Киева не удовлетворил его.

В Госдуме данный закон назвали «миной», заложенной под правление избранного президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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