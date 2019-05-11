Слуцкий назвал закон об украинском языке миной под президентство Зеленского

Принятие закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» станет еще одним шагом в направлении языковой сегрегации, и, если избранный президент Владимир Зеленский его не пересмотрит, он станет «миной» под его правление. Такое мнение в субботу, 11 мая, выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает «РИА Новости».

По его словам, в случае окончательного вступления в силу, закон еще больше оттолкнет Донецк и Луганск от Киева. Он подчеркнул, что Россия по-прежнему надеется на «здравый подход» Зеленского в этом вопросе.

Слуцкий напомнил, что Зеленский уже обещал проверить закон на предмет соблюдения прав человека, а его команда — пересмотреть «одиозные решения» предыдущего руководства.

«Именно к таким решениям и будет относиться подписание закона об исключительности украинского языка, если это сделает пока ещё действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский должен понимать, что таким образом под его президентство будет заложена очередная и далеко не самая маленькая «мина», — добавил он.

Ранее в этот же день советник Зеленского Александр Данилюк заявил, что команда нового президента отслеживает все назначения Порошенко, производимые в последние недели работы его администрации, и «одиозные решения» будут пересмотрены. По словам Данилюка, Зеленский также планирует перезапустить набор и аттестацию судей.

25 апреля Верховная рада во втором чтении приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Действующий президент Украины Петр Порошенко указал, что подпишет закон сразу после поступления документа из парламента.

Документ подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания.

Кроме того, попытки введения на Украине официального многоязычия будут признаваться действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя.

9 мая советник избранного президента Владимира Зеленского по международной политике Святослав Юраш заявил, что принятый Верховной радой закон об украинском языке является «кнутом», который может иметь обратное действие.