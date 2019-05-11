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Зеленский пересмотрит «одиозные решения» Порошенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Избранный президент Украины Владимир Зеленский пересмотрит «одиозные решения» действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом в субботу, 11 мая, сообщил советник Зеленского Александр Данилюк, пишет портал «Лига.net».

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«Наша команда Зеленского отслеживает все назначения. Одиозные решения пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества — как они будут работать? Это называется — «доживать по-новому», — сказал он.

По словам Данилюка, Зеленский также планирует перезапустить набор и аттестацию судей.

10 мая Зеленский сравнил Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля. Он отметил, что Пoрoшенкo в последние дни перед истечением срока полномочий производит активные перестановки в высшем командовании армии, «пытается пропихнуть своего главу нацсовета по вопросам телерадиовещания, назначает судей».

21 апреля на Украине прошел второй тур выборов президента. Согласно результатам, победу одержал бывший шоумен Владимир Зеленский, набравший 73,22% голосов избирателей, Порошенко получил только 24,45%. Инаугурация избранного главы государства должна состояться в течение 30 дней после объявления результатов.

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