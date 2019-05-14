Депутаты рады не поддержали отмену закона об украинском языке

Верховная рада отказалась отменять закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Как сообщает «РИА Новости» во вторник, 14 мая, его отмену поддержали лишь 34 парламентария, тогда как необходимый минимум составляет 226 голосов.

Теперь спикер рады Андрей Парубий имеет право подписать этот документ и отправить его на подпись главе государства.

Данный закон предусматривает использование украинского языка практически во всех сферах жизни — в работе органов государственной власти и местного самоуправления, в сфере образования и здравоохранения, при оказании разного рода услуг. Предполагается, что следить за его применением будут так называемые языковые инспекторы, которые смогут, в частности, присутствовать на заседаниях в госорганах и назначать размеры штрафов за нарушения.

Ранее в мае общественная организация «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» подала в суд заявление с требованием запретить Парубию подписывать данный закон. 11 мая стало известно, что окружной административный суд Киева не удовлетворил его.

В Госдуме данный закон назвали «миной», заложенной под правление избранного президента Украины Владимира Зеленского. С таким заявлением выступил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.