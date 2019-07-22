Медведчук объяснил выбор русского языка для своих публичных выступлений

Главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук использует русский язык во время своих публичных выступлений в знак протеста, чтобы таким образом выразить поддержу жителям юго-востока Украины.

В публикации на его официальной странице в Facebook говорится, что политик свободно владеет украинским языком, но выбор он делает специально в пользу русского.

«Это важно для тех, кто понимает, что суть не в языке, а в том, где мы живем, как мы живем и что нас ожидает завтра», — написал Медведчук.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Однако ряд его пунктов начнут действовать в течение нескольких лет. Документ подразумевает употребление языка органами государственной власти и местного самоуправления, учебными заведениями, больницами, а также в сфере обслуживания. Таким образом, фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число украинцев.

По мнению украинской оппозиции, этот закон раскалывает общество и лишает русский, а также другие языки нацменьшинств предусмотренной конституцией защиты. Кроме того, русскоговорящие граждане не смогут занимать государственные должности.

Документ, подписанный еще бывшим президентом Петром Порошенко, вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств, проживающих на украинской территории. Так, в Москве его назвали инструментом беспринципной политической борьбы на Украине.