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МИД РФ назвал вопрос языка на Украине инструментом политической борьбы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Министерстве иностранных дел России назвали украинский закон о госязыке инструментом беспринципной политической борьбы на Украине.

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В ведомстве обратили внимание, что Киев «побоялся» направить документ на экспертизу в Венецианскую комиссию Совета Европы, которая уже рекомендовала внести правки в закон «Об образовании». Вместо этого украинские власти «в авральном режиме и с многочисленными нарушениями» приняли норму, несмотря на призыв новоизбранного президента Владимира Зеленского проанализировать документ на предмет его соответствия нормам конституции и интересам граждан страны, отметили в МИД России.

«Рассчитываем на то, что западные партнеры и международные правозащитные структуры дадут внятную и принципиальную оценку действиям Киева и используют свое влияние для защиты прав нацменьшинств на Украине», — говорится в комментарии, опубликованном на сайте министерства.

Российские дипломаты также выразили сожаление в связи с тем, что западные страны в очередной раз продемонстрировали двойные стандарты, заблокировав заседание Совбеза ООН по закону о языке на Украине «по политическим соображениям».

15 мая бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон подразумевает использование только украинского языка органами государственной власти, учебными заведениями, больницами, а также предприятиями сферы обслуживания. Таким образом фактически исключается употребление русского языка, на котором говорит значительное число жителей Украины.

Киев неоднократно критиковали за навязывание языка и притеснение нацменьшинств. По мнению ряда украинских политиков, «тотальная украинизация» является одной из причин оттока населения из страны.

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