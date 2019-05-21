Прямой эфир

Партия Бойко решила добиться отмены украинского закона о госязыке

0
Фото: TASS/Сивков Петр
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидером которой является Юрий Бойко, заявила о намерении после парламентских выборов добиваться отмены закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», пишет во вторник, 21 мая, «РИА Новости».

Мовы тон: Киев готовится к тотальной украинизации
Одобрение радой новых норм «мовного» законодательства будет означать дискриминацию миллионов граждан страны

«Тяжелое наследие режима Порошенко будет преодолено. «Оппозиционная платформа — За жизнь» добьется отмены всех дискриминационных законов, которыми уходящий антинародный режим унижал украинских граждан», — заявили в партии.

Там также отметили, что за время президентства Петр Порошенко сделал все, чтобы вычеркнуть Украину из списка цивилизованных стран.

18 мая депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» зарегистрировали собственный законопроект № 10296 «О порядке применения языков в Украине», он предлагает сделать украинский единственным языком Вооруженных сил Украины, проводить только на нем заседания рады, но разрешить выступающим говорить и на другом языке.

Кроме того, украинский признается языком соглашений и картографических изданий. При этом политики настаивают на том, чтобы телерадиокомпании, печатные СМИ и другие могли сами выбирать язык распространения информации.

15 мая Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ закрепляет за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко подписал закон об украинском языке
Адвокат назвала неконституционным закон об украинском языке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017