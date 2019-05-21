Партия Бойко решила добиться отмены украинского закона о госязыке

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидером которой является Юрий Бойко, заявила о намерении после парламентских выборов добиваться отмены закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», пишет во вторник, 21 мая, «РИА Новости».

«Тяжелое наследие режима Порошенко будет преодолено. «Оппозиционная платформа — За жизнь» добьется отмены всех дискриминационных законов, которыми уходящий антинародный режим унижал украинских граждан», — заявили в партии.

Там также отметили, что за время президентства Петр Порошенко сделал все, чтобы вычеркнуть Украину из списка цивилизованных стран.

18 мая депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» зарегистрировали собственный законопроект № 10296 «О порядке применения языков в Украине», он предлагает сделать украинский единственным языком Вооруженных сил Украины, проводить только на нем заседания рады, но разрешить выступающим говорить и на другом языке.

Кроме того, украинский признается языком соглашений и картографических изданий. При этом политики настаивают на том, чтобы телерадиокомпании, печатные СМИ и другие могли сами выбирать язык распространения информации.

15 мая Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ закрепляет за украинским исключительные права по сравнению с другими языками, которые используются в стране.