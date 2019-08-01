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СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

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Фото: РИА Новости
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Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке. Об этом сообщает «Интерфакс — Украина» со ссылкой на источник 1 августа.

«Заявление подано президенту в четверг», — цитирует агентство своего собеседника.

В распоряжении издания NewsOne оказался снимок заявления, написанного от руки якобы Богданом — в кадр попала фамилия заявителя и текст с просьбой уволить его с занимаемой должности.

Издание Главред утверждает, что от отставки Богдана может зависеть встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Утверждается, что в Вашингтоне главу офиса считают «правой рукой» украинского олигарха Игоря Коломойского, которого один из адвокатов Трампа якобы назвал «врагом США».

Вместе с тем, издание допускает, что Богдана могут перевести в Высший совет правосудия.

Причины возможной отставки и предполагаемая дата увольнения не сообщаются. Официального подтверждения информации пока не последовало.

Зимой 2019 года Андрей Богдан был назначен юридическим советником в штабе на тот момент кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. После вступления в должность Зеленский утвердил Богдана на должности главы администрации президента. Известно, что ранее Богдан был внештатным советником Коломойского.

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