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Зеленский уволил Короля Артура из Луганской области

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Фото: mvdlnr.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с поста председателя Миловской районной администрации Луганской области. Указ опубликован на сайте украинского лидера 30 июля.

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«Освободить Короля Артура Станиславовича от должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины», — сказано в документе.

Речь идет об истечении полномочий бывшего главы государства Петра Порошенко.

По данным украинских СМИ, Артур Король родился в 1967 году. Кресло председателя Миловской районной администрации он занимал с 26 июля 2017 года.

Ранее в июле Зеленский добился отстранения украинского генерала Виталия Глуховери от должности начальника управления нацполиции в Днепропетровской области. Глава государства обвинил его в превышении служебных полномочий после инцидента с полицейскими, которые остановили машину Глуховери за нарушение ПДД.

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