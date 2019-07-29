Скандального украинского генерала Глуховерю уволили

Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев подписал приказ об увольнении начальника управления нацполиции в Днепропетровской области Виталия Глуховери. Об этом 29 июля сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Приказом председателя нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым уволен с занимаемой должности начальник главного управления в Днепропетровской области Виталий Глуховеря», — указано в сообщении.

Отмечается, что исполнять обязанности руководителя полиции Днепропетровской области будет Артем Васицкий.

27 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить Глуховерю, подозреваемого в превышении служебных полномочий.

Украинский лидер подчеркнул, что в современном мире ничего невозможно скрыть. В частности, речь идет о попытках «замолчать историю о задержании спецназом КОРД патрульных нацполиции, которые остановили за нарушение ПДД автомобиль начальника областного управления МВД». Видеозапись этого инцидента появилась в соцсетях и СМИ. По словам Зеленского, ролик «шокирует цинизмом поведения представителей старой элиты».

В свою очередь Глуховеря заявил, что готов предоставить любую информацию для проведения расследования. По его словам, он был не участником инцидента, а лишь свидетелем, который пытался примирить стороны, пишет «Газета.ру».