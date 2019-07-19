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Зеленский уволил посла Украины в США

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал приказ об увольнении Валерия Чалого с должности посла страны в США. Об этом 19 июля сообщает «Интерфакс».

Согласно указу президента, он также перестанет представлять посольство в Тринидаде и Тобаго и Антигуа и Барбуде. Валерий Чалый являлся чрезвычайным и полномочным послом Украины в Вашингтоне с 10 июля 2015 года.

Зеленский также уволил посла Украины в Марокко Ярослава Коваля, посла в Аргентине, Парагвае, Уругвае и Чили Юрия Дюдина, посла в Армении Петра Литвина, посла в Иордании Сергея Пасько, посла в Южно-Африканской Республике Тараса Кузьмича, посла в Туркменистане Валентину Шевалеву, посла на Кипре Бориса Гуменюка, посла во Вьетнаме и Камбодже Алексея Шовкопляса, отмечает ТАСС.

Посол Украины в Нигерии, Гане, Республиках Бенин и Сьерра-Леоне Валерий Александрук и посол страны в Ватикане и при Суверенном военном ордене Госпитальеров Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты Татьяна Ижевская также были отстранены от должностей.

Ранее стало известно, что Зеленский принял решение сменить 12 руководителей украинских посольств и инициировать тем самым начало обновления дипломатического корпуса Украины.

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