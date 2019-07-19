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Зеленский заявил о готовности обменять Вышинского на Сенцова

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Фото: РИА Новости
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Украина готова выдать России арестованного главного редактора портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в порядке обмена. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, в качестве варианта обмена рассматривается отбывающий наказание в России украинский режиссер Олег Сенцов, передает ТАСС.

«Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — заявил он в эфире украинского телевидения. Украинский президент отметил, что такой обмен должен стать первым шагом доброй воли.

Киев озвучил предложение обменять Вышинского на Сенцова в конце мая. В МИД России назвали его некорректным и заявили, что Киев поступает «нецивилизованно», когда берет заложников и требует их обмена на реальных преступников.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Журналиста обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.

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