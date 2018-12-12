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Песков рассказал об обсуждении дела Сенцова на встрече Путина с членами СПЧ

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Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) обратил внимание на правовой аспект дела осужденного по обвинению в терроризме украинца Олега Сенцова. Об этом в среду, 12 декабря, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он именно обращал внимание на правовой аспект этого дела и, что касается Сенцова, он неоднократно свою позицию озвучивал», — сказал представитель Кремля.

Как сообщает ТАСС, член СПЧ, кинорежиссер Александр Сокуров попросил Путина освободить приговоренного к 20 годам колонии строгого режима Сенцова. По словам председателя СПЧ Михаила Федотова, президент пообещал подумать над тем, что можно в этом направлении сделать, не дожидаясь подвижек с украинской стороны.

«Он (Сенцов) осужден не за творчество, а за то, что он взял на себя совершенно другие функции, как утверждают органы следствия и суда, а именно — фактически посвятил свою жизнь террористической деятельности», — при этом отметил российский лидер.

Приговор Сенцову вынесли 25 августа 2015 года. Следствием установлено, что он создал в Крыму террористическую группировку, участники которой совершили два теракта в Симферополе весной 2014 года. Экстремисты подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения партии «Единая Россия».

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