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Путин поручит генпрокурору проверить дело Пономарёва

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Генеральный прокурор Юрий Чайка получит президентское поручение проверить дело 77-летнего правозащитника Льва Пономарёва, находящегося под стражей. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Я, конечно, попрошу Юрия Яковлевича Чайку посмотреть повнимательнее на дело Пономарёва», — цитирует главу государства ТАСС.

При этом Путин отметил, что Пономарёва содержат под стражей за призывы к несанкционированным митингам. Такие призывы, по мнению президента, могут привести к массовым беспорядкам, «как в Париже».

В конце октября правозащитника задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке, где он проводил акцию в поддержку фигуранток дела «Нового величия» Марии Дубовик и Анны Павликовой.

5 декабря Тверской суд Москвы назначил Пономарёву 25 суток административного ареста за повторное нарушение правил проведения публичной акции. 7 декабря Мосгорсуд сократил срок административного ареста с 25 до 16 суток.

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