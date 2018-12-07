Мосгорсуд сократил срок ареста правозащитника Пономарева

Мосгорсуд сократил срок административного ареста главы общероссийского движения «За права человека» Льва Пономарева с 25 до 16 суток. Его задержали в конце октября на акции у здания ФСБ в защиту фигурантов дела «Нового величия» и признали виновным в нарушении правил проведения публичного мероприятия.

«В остальной части постановление оставить без изменений, жалобы без удовлетворения», — сообщили в Мосгорсуде 7 декабря, передает РЕН ТВ.

5 декабря Тверской суд Москвы назначил 77-летнему Пономареву, задержанному во время акции, 25 суток административного ареста, признав виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия»). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил 7 декабря, что Кремль надеется на беспристрастное решение суда.

Движение «Новое величие» было создано в конце 2017 года. Его участники подозреваются в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Одними из главных фигурантов дела являются Мария Дубовик и Анна Павликова. Также по делу проходят еще 10 человек.

В октябре Мосгорсуд отменил решение об аресте Павликовой, а в середине августа была отпущена под домашний арест Дубовик.