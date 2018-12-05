Льву Пономареву назначили 25 суток ареста за акцию у ФСБ

Главе общероссийского движения «За права человека» Льву Пономареву назначили 25 суток административного ареста за призыв к участию несогласованной акции возле здания ФСБ РФ на Лубянке, которая прошла 28 октября. Соответствующее решение принял 5 декабря Тверской суд Москвы.

«Суд признал виновным Пономарева по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ («Повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия») и назначил ему наказание в виде 25 суток административного ареста», — приводит ТАСС комментарий представителя суда.

Срок ареста будет отсчитываться с 14:40 мск 5 декабря.

В конце октября 77-летнего правозащитника задержали у здания ФСБ на Лубянке во время проведения акции в защиту фигуранток дела «Нового величия» Марии Дубовик и Анны Павликовой. Полицейские зафиксировали нарушение установленного порядка проведения таких акций.

В октябре Мосгорсуд отменил решение об аресте Павликовой, обвиняемой в участии в экстремистской организации «Новое величие». В середине августа суд также отпустил под домашний арест другую фигурантку дела — Марию Дубовик.