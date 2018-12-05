Эксперты назвали частичную декриминализацию статьи об экстремизме недостаточной мерой

Госдума планирует принять во втором чтении законопроект, частично декриминализирующий статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства»). Эксперты «Известий» считают, что этого недостаточно, так как законодательство отстало от жизни и неприспособлено к сетевой реальности.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний, наказание по ч.1 ст. 282 УК РФ (за перепосты экстремистских материалов в соцсетях) отбывают 36 человек. Начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал «Известиям», что эта цифра, по его мнению, занижена.

«По 282-й статье взрывной рост пошел с 2011 года, и каждый год прирост был почти 100%. В текущем году у нас зарегистрировано 762 преступления по всей 282-й. Это значит 762 уголовных дела», — сказал он. По его словам, с учетом того, что год еще не закончился, их число успеет вырасти.

Говоря о других необходимых изменениях в законе, глава информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский заявил, что необходимо убрать из текста статьи формулировку об унижении достоинства. По его словам, около половины дел возбуждаются именно по этому пункту. При этом он фактически дублирует административную статью об оскорблениях.

«Люди часто грубо и нехорошо выражаются, но они ни к чему не призывали. Пусть они выразили свое расистское, очень плохое и предосудительное в моральном смысле отношение, но это — как оскорбление, а оскорбление у нас уже перенесено из УК в КоАП», — пояснил он.

Госдума приняла проект частичной декриминализации статьи 282 УК РФ в первом чтении 15 ноября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил на заседании, что вокруг статьи об экстремизме и практики ее применения в обществе возникла дискуссия.

Подробнее — в материале «Известий»:

Репост без злого умысла: какой должна быть 282 статья УК