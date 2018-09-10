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Власти допустили создание в России специальных судов для дел о репостах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Специальные суды для рассмотрения дел о нарушениях в соцсетях и других аспектов цифрового права могут в будущем появиться в России. Об этом заявил спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

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«В судебной системе ранее уже были выделены в отдельные направления арбитраж, суды в области торгового права. По мере развития цифрового права я допускаю и появление специализированных институций», — цитирует его «РИА Новости» в понедельник, 10 сентября.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что он согласен с утверждением об общественной опасности ряда активных действий в соцсетях. «Это безусловно. Отчасти это манипулирование сознанием. <...> Тема, безусловно, существует, механизмы реагирования на такие вещи надо вырабатывать», — считает спецпредставитель главы государства.

Он также обратил внимание на реакции истеблишмента США на активные действия в соцсетях. Вместе с тем Песков отметил, что для рассмотрения таких дел нельзя использовать действующую систему, поскольку в этом случае необходим тонко настроенный оценочный механизм.

«Мне кажется, сейчас принципиально важно посмотреть на тот массив дел, который у нас появился за последнее время, и отделить те, где репосты и мемы вели к негативным последствиям, и те, где это использовалось лишь для того, чтобы получить лайк», — отметил спецпредставитель президента.

В августе представители российской компании Mail.ru направили обращения в Госдуму, Минюст и Верховный суд с просьбами внести законопроект об амнистии осужденных по обвинению в экстремизме за репосты в соцсетях, а также ввести требование детального установления мотива при рассмотрении таких дел, включая лингвистические, искусствоведческие и иные экспертизы.

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