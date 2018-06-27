Бессрочный репост

25 июня депутаты Госдумы Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев внесли в нижнюю палату пакет законопроектов, призванных смягчить наказание по экстремистской статье 282 Уголовного кодекса. Парламентарии предлагают не преследовать по УК за распространение информации, пропагандирующей ненависть или унижающей человека. Однако речь идет только о случаях, не связанных с угрозой применения насилия или использованием служебного положения. Эксперты давно призывают что-то делать с этой статьей, и депутаты не раз пытались добиться ее отмены, однако пока дело не двигается с мертвой точки. В причинах злободневности вопроса разбирался портал iz.ru.

Из УК в КоАП

В 282-й статье сейчас две части. Первая касается наказания за возбуждение ненависти или вражды и унижение человеческого достоинства в СМИ и интернете. Во второй оговариваются санкции за то же самое, если есть дополнительные обстоятельства вроде угрозы применения насилия.

Шаргунов и Журавлев считают, что статью следует «ужать», убрав слова про СМИ и интернет. По сути, в их версии остается только вторая часть с максимальным наказанием до шести лет заключения. По мнению депутатов, одно лишь наличие признаков «использования СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей» недостаточно для обоснованности уголовного преследования.

repost1 Сергей Шаргунов и Алексей Журавлев внесли в Госдуму пакет законопроектов по изменению статьи 282 УК Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В пояснительной записке законодатели подробно разбирают статью, указывая на ее неопределенность и спорность. К примеру, в ней говорится об унижении достоинства человека из-за его расы. При этом точное количество рас не установлено — всё зависит от конкретной теории. Тем не менее, несмотря на критику, понятие расы сами Шаргунов и Журавлев из документа не убирают.

Авторы инициативы также выступают за изменение Кодекса об административных правонарушениях. В нем, по плану депутатов, должна появиться новая статья, состав правонарушения в которой описывается так же, как в первой части 282-й статьи, которую парламентарии фактически убрали из УК. Только наказание они предусмотрели другое — значительно более мягкое: штраф от 10 до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест не более 15 суток. «Максималка» по первой части 282-й составляет пять лет лишения свободы.

repost2 Депутаты предлагают внести новую статью в Кодекс об административных правонарушениях Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Целью законопроекта является установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например, репосты новостей и сообщений в социальных сетях», — указывают депутаты.

Верховный суд уже обозначил свою позицию по инициативе, отметив, что из-за исключения признака публичности область применения нормы только расширится. Отзыв ВС прилагается к пакету документов, внесенных в ГД. Дело в том, что, согласно думскому регламенту, поправки в УК должны вноситься с заключениями правительства и Верховного суда.

По словам Журавлева (партия «Родина»), которые приводит «Интерфакс», отзыв ВС не критический, а нейтральный — он указывает на ряд недоработок, которые будут устранены. Впрочем, правительство идею депутатов тоже не поддержало.

Против Пушкина

Ранее законодатели уже пытались посягнуть на статью 282, призывая ее отменить. Однако недавно к ней вновь оказалось приковано всеобщее внимание. Во время последней «Прямой линии с Владимиром Путиным» член КПРФ Шаргунов указал президенту на ее недостатки. «Иногда такое ощущение, что если буквально воспринимать 282-ю статью Уголовного кодекса, то некоторым ревнителям надо бы посмертно осудить Пушкина, Толстого, Достоевского, Маяковского, а их сочинения изъять», — говорил депутат.

Глава государства ответил, что если речь идет о распространении экстремистской информации, то тут, как и в других сферах деятельности, должны применяться общие правила: «Нарушил — ответь». «Но нужно определиться с самими понятиями, что это такое? Не нужно доводить всё до маразма и до абсурда, как вы сказали», — добавил Путин.

repost3 Шаргунов обсудил инициативу с президентом во время «прямой линии» Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Он отметил, что попросит «Общероссийский народный фронт» подумать над этим вопросом. Среди опубликованных 26 июня поручений президента по итогам «прямой линии» — предложение ОНФ и Генпрокуратуре вместе провести анализ использования в правоприменительной практике понятий «экстремистское сообщество» и «преступление экстремистской направленности». Времени у них до 15 сентября.

Как сообщили порталу iz.ru в пресс-службе ОНФ, эксперты организации уже собрали первые предложения по теме. 4 июля они проведут экспертное совещание с участием представителей научного и адвокатского сообщества, Генпрокуратуры, ФСБ, МВД, Минюста, Роскомнадзора, Верховного суда. Специалисты обсудят не только понятийный аппарат, но и ответственность за репост и «лайк» материала, который признан экстремистским, и за распространение нацистской символики без целей пропаганды.

«Необходимо понять, где на практике происходят перегибы и какие формулировки положений законодательства создают для этого благоприятную почву. Наша задача — предотвратить случаи, когда под ответственность попадают, к примеру, люди, разместившие у себя в соцсети фотографию с Парада Победы 1945 года, где на флагах побежденного противника изображена свастика», — сообщила член центрального штаба ОНФ Наталья Костенко.

«Двушечка» за диплом

Статья 282 — не единственная, которую называют «экстремистской». Но, по данным информационно-аналитического центра «Сова», большая часть приговоров за пропаганду в прошлом году вынесли именно по 282-й. В 2017-м по ней осудили 571 человека, в то время как в 2016 году — 502.

Одна из известных историй связана с 23-летним студентом Александром Крузе из Старого Оскола в Белгородской области. Он получил два с половиной года колонии-поселения за четыре репоста в «ВКонтакте», которые суд счел экстремистскими. Студент, как пишет «Московский комсомолец», размещая их, проводил опрос в рамках написания дипломной работы на тему «Экстремизм в современных условиях: международные аспекты противодействия».

repost4 Александр Крузе Фото: youtube.com/Oskol Time

11 июля 2017 года к Крузе домой пришли сотрудники ФСБ и забрали его на допрос. «Говорили, что я нацист, экстремист и это видно по моей страничке в соцсети «ВКонтакте». Спрашивали про ненависть к коммунистам, евреям, кавказцам, неграм… Я даже сбился со счета, в какой именно ненависти меня подозревают. Мне казалось, я сплю», — вспоминает Александр.

Затем в отношении молодого человека возбудили дело по 282-й статье. На одной из картинок, за которую его осудили, изображены два солдата, перечеркнутая звезда Давида, российский и украинский флаги. Там же была надпись: «Превратим войну братоубийственную в войну освободительную». Эксперты признали, что публикация содержит признаки побуждения к насилию против евреев как группы лиц, выделяемой по этническому признаку.

По словам Крузе, он использовал это изображение для работы, желая понять, кому оно понравится и кто как его трактует, чтобы потом это описать. «Изначально никакой опасности в картинке я не видел, она до сих пор есть в сети «ВКонтакте», я проверил — ее нет в списке запрещенных. А что касается евреев, у меня половина родственников — представители этой национальности, о чем следователь отлично знал. И вообще я взял ее с сайта ДНР», — пояснил он.

В феврале 2018-го Апелляционный суд Белгородской области оставил приговор Крузе без изменений.

Вся такая абстрактная

Эксперты регулярно говорят об абстрактности и, как следствие, опасности статьи 282. «В ней очень много не правового, допускающего вольное трактование, — отметил юрист Иван Павлов. — Всегда найдутся эксперты, которые увидят признаки возбуждения неприязни, ненависти. Следствие сформировало целый пул таких «экспертов» и привлекает их на постоянной основе по делам в рамках 282-й статьи».

Впрочем, сам Шаргунов сказал «Коммерсанту», что шансы на то, чтобы его законопроекты приняли, незначительны. Однако он надеется, что в свете согласия президента инициатива сможет найти понимание в принимающих инстанциях.

repost5 Депутат Государственной думы Сергей Шаргунов, один из инициаторов законопроекта Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Тем не менее председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не поддержал предложение парламентариев. Комитет, сказал он, будет возражать. «Эта статья на самом деле важная, потому что она, во-первых, вытекает из Конституции, а во-вторых, у нас существует в КоАПе соответствующая статья, и мне кажется, что эта норма защищает нас всех. Она связана с законом о противодействии экстремистской деятельности, и говорить о том, что она массово применяется, я бы не стал. С точки зрения охранных функций, она свое действие выполняет», — констатировал Крашенинников.

А вот гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев поддержал идею отмены уголовной ответственности за репосты. «Многое требует доработки, и наши эксперты разрабатывают собственные предложения в этой области, которыми мы готовы будем поделиться с законодателями»,— заявил он.