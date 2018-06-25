В Госдуме выступили за отмену уголовной ответственности за репосты

Депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов в понедельник, 25 июня, внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете.

Инициатива была поддержана первым зампредом комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрием Синельщиковым (КПРФ).

«В принципе, я за то, чтобы, конечно, некоторые составы уголовно наказуемых деяний перебросить в Кодекс об административных правонарушениях», — цитирует его «РИА Новости».

Синельщиков добавил, что подобного рода преступления не относятся к категориям тяжких или сильно опасных для общества преступлений.

7 июня, в ходе «прямой линии», президент РФ Владимир Путин призвал не доводить до абсурда борьбу с сетевым экстремизмом.