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В Госдуме выступили за отмену уголовной ответственности за репосты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов в понедельник, 25 июня, внесли в Госдуму пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете.

Инициатива была поддержана первым зампредом комитета ГД по государственному строительству и законодательству Юрием Синельщиковым (КПРФ).

«В принципе, я за то, чтобы, конечно, некоторые составы уголовно наказуемых деяний перебросить в Кодекс об административных правонарушениях», — цитирует его «РИА Новости».

Синельщиков добавил, что подобного рода преступления не относятся к категориям тяжких или сильно опасных для общества преступлений.

7 июня, в ходе «прямой линии», президент РФ Владимир Путин призвал не доводить до абсурда борьбу с сетевым экстремизмом.

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