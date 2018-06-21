В Госдуме прокомментировали заявление Кикабидзе о ненависти к СССР

Режиссер и первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко заявил, что слова грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе о ненависти к СССР странные и непродуманные.

«Чем можно объяснить такие слова, я не знаю. Тем более, что известность Вахтанг Кикабидзе получил в Советском Союзе. Не в Грузии, а в Советском Союзе. Поэтому заявление это по меньшей мере странное», — приводит слова Бортко радиостанция «Говорит Москва».

20 июня Кикабидзе в интервью Deutsche Welle рассказал о нелюбви к СССР и о радости от его распада. Заявление актера вызвало шквал критики в его адрес. После этого он уточнил, что его слова немецкому изданию были неправильно интерпретированы. Актер уточнил, что он рассказал о своей нелюбви к гербу Советского Союза, но не к людям страны.

В 2008 году, после конфликта между Россией и Грузией, Кикабидзе заявил о прекращении концертной деятельности в РФ. Он также отказался от ордена Дружбы, которым был награжден летом того же года.