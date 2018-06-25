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В Госдуму внесли проект о «миграционной амнистии» для украинских беженцев

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Проект закона об амнистии для украинских беженцев внесен в понедельник, 25 июня, в Государственную думу. 

Документом предлагается упростить порядок получения вида на жительство и российского паспорта для граждан Украины, проживающих в России, автором инициативы выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. 

По его словам, в настоящее время созрела необходимость закрепить на уровне закона правовое положение граждан Украины, ищущих убежище в России.

«Миграционная амнистия» предполагает, в частности, что украинские беженцы, просрочившие срок пребывания на территории России, смогут в течение 180 суток со дня вступления в силу закона продлить срок своего временного пребывания без выезда с территории страны.

Беженцы, узаконившие свое пребывание в РФ, смогут получать вид на жительство без разрешения на временное проживание (РВП), после чего возможно получение ими российского гражданства в упрощенном порядке.

На прошлой неделе сообщалось, что МВД активно работает над упрощением процедуры получения российского гражданства, в первую очередь это касается беженцев с украинской территории.

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