В Госдуму внесли проект о «миграционной амнистии» для украинских беженцев

Проект закона об амнистии для украинских беженцев внесен в понедельник, 25 июня, в Государственную думу.

Документом предлагается упростить порядок получения вида на жительство и российского паспорта для граждан Украины, проживающих в России, автором инициативы выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, в настоящее время созрела необходимость закрепить на уровне закона правовое положение граждан Украины, ищущих убежище в России.

«Миграционная амнистия» предполагает, в частности, что украинские беженцы, просрочившие срок пребывания на территории России, смогут в течение 180 суток со дня вступления в силу закона продлить срок своего временного пребывания без выезда с территории страны.

Беженцы, узаконившие свое пребывание в РФ, смогут получать вид на жительство без разрешения на временное проживание (РВП), после чего возможно получение ими российского гражданства в упрощенном порядке.

На прошлой неделе сообщалось, что МВД активно работает над упрощением процедуры получения российского гражданства, в первую очередь это касается беженцев с украинской территории.