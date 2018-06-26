Путин дал 15 поручений по итогам «прямой линии‍»

Во вторник, 26 июня, на сайте Кремля был опубликован список из 15 поручений президента России Владимира Путина по итогам «прямой линии», которая состоялась 7 июня. В их числе — упрощение получения вида на жительство для знающих русский язык иностранцев, мониторинг цен на авиабилеты, помощь украинским беженцам и многое другое.

Обеспечить рост зарплат бюджетников

Одним из поручений президента стала разработка мер по дальнейшему росту зарплат бюджетников. Правительство, администрация Кремля и органы исполнительной власти до 15 августа должны проанализировать ситуацию с оплатой труда «отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики».

Данное поручение было отдано после жалобы учителя, которая прозвучала во время «прямой линии». Преподаватель сообщил, что выросшее год назад жалованье вновь упало.

По данным Центробанка, зарплаты в бюджетном секторе в среднем за 2018 год должны вырасти на 13–15%, превысив прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза.

Упрощение выдачи иностранцам видов на жительство

Также по итогам «прямой линии» президент поручил МВД и Министерству труда упростить порядок выдачи разрешений на временное проживание и видов на жительство иностранным гражданам и лицам без гражданства. В данном случае речь идет о тех, кто владеет русским языком и желает остаться работать в России.

На это ведомствам дали срок до 31 августа 2018 года. Кроме того, сейчас в РФ активно работают над упрощением процедуры получения российского гражданства. В первую очередь это касается беженцев с украинской территории.

Кроме того, Путин поручил правительству Ростовской области оказать всяческое содействие тем, кто переселился с юго-востока Украины. Во время разговоров с президентом беженцы пожаловались, что испытывают трудности с поиском работы при оформлении документов.

Решить проблемы обманутых дольщиков

Президент поручил правительству обратить внимание на проблемы обманутых дольщиков и «принять исчерпывающие меры» для завершения строительства объектов недвижимости, которые не были введены в эксплуатацию в установленные сроки.

Также президент поручил постоянно мониторить строительство таких объектов. Доклад по итогам поручения должен лежать на столе главы государства не позже 1 сентября 2018 года.

Поводом для этого распоряжения стало обращение жительницы Владивостока Юлии Матвеевой, которая сообщила, что местные дольщики ждут сдачи домов полтора года.

Локальные поручения

Часть поручений президента была обращена непосредственно к властям регионов, с территорий которых жаловались главе государства. Так, властям Владимирской области поручили обеспечить ремонт районной больницы и детской поликлиники в городе Струнино. А в Республике Алтай предложено обеспечить работу школы в селе Старая Суртайка Красногорского района края, найти для нее педагогов и провести ремонт здания.

От властей Ставропольского края Путин ждет решения проблемы с поддержкой граждан, пострадавших при паводке в 2017 году. Кроме того, от администрации соседнего Краснодарского края президент потребовал привести в порядок пляжи в Лазаревском.



