Спокойный разговор

Более половины россиян знакомы с содержанием «Прямой линии с Владимиром Путиным», прошедшей 7 июня. В той или иной форме ответы президента изучили 61% граждан, показал опрос ВЦИОМа, с результатами которого ознакомились «Известия». Больше всего зрителям запомнились высказывания главы государства о ценах на бензин и медицине. Эксперты отмечают стабильно высокий интерес к подобному формату общения президента с гражданами. По их мнению, этот интерес объясняется не только желанием решить свои проблемы, но и личной популярностью российского лидера.

Отдельные фрагменты «прямой линии» в эфире видели 27% россиян, свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМа. Еще 24% узнали о самых значимых и ярких вопросах и ответах из выпусков теленовостей, газет или интернета. 10% опрошенных внимательно следили за диалогом главы государства с гражданами в прямом эфире. Таким образом, интерес к программе сохранился практически на уровне прошлого года, когда с содержанием «прямой линии» ознакомились 66% россиян.

При этом 75% граждан, знакомых с содержанием передачи, заявили, что удовлетворены ответами главы государства. Противоположный ответ дали 20% респондентов.

Более трети россиян (31%) признались, что посмотрели «прямую линию» с большим интересом. Еще 34% заявили, что общение президента с гражданами заинтересовало их только частично. Некоторым респондентам программа показалась затянутой (7%) и скучной (10%).

Социологи также выяснили, какие именно темы интересовали граждан больше всего. Согласно результатам опроса, респондентам особенно запомнились ответы Владимира Путина на вопросы о ценах на бензин (19%), медицине (9%), пенсиях (6%), внешней политике (5%), помощи многодетным семьям при оплате ипотеки (5%) и закрытии больниц (5%).

Рассказали россияне и о том, ответы на какие не затронутые во время «прямой линии» вопросы они хотели бы услышать. В числе этих тем оказались, в частности, бесплатная медицина и ее качество (5%), платное образование и реформирование образовательной сферы (5%), тарифы ЖКХ (4%) и повышение зарплат (4%). При этом 40% затруднились ответить, каких именно ответов им не хватило.

«Прямая линия» — один из самых эффективных каналов коммуникации населения и главы государства, отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов. По его словам, сегодняшняя повестка населения сфокусирована в основном на внутренних проблемах.

— В значительной степени она была реализована в ответах президента. Снижение отдельных показателей обусловлено рабочим форматом «прямой линии»: меньше стало эффектных резонансов, больше объяснения президентом своего видения проблем, своей позиции. Такой подход обусловлен тем, что это первая «прямая линия» нового срока — время спокойного, вдумчивого разговора, — пояснил «Известиям» социолог.

Предыдущая «прямая линия» проходила в преддверии главных выборов страны, и многие ждали, что Владимир Путин во время программы объявит о своем решении баллотироваться в президенты, напомнил политолог Антон Хащенко.

— Результаты опроса показывают стабильно высокий интерес россиян к «прямой линии». Уникальный формат, диалог с первым лицом государства, возможность из первых уст услышать ответы на волнующие вопросы и принимаемые решения превратили ее в одно из самых ярких политических и общественных событий, к которому ежегодно приковано внимание миллионов наших сограждан, — подчеркнул эксперт.

Интерес россиян к «прямой линии» объясняется и выстроенным за долгие годы имиджем мероприятия как едва ли не единственной возможности напрямую пожаловаться президенту на местных чиновников, отметил политтехнолог Дмитрий Фетисов.

— Люди видят, как простые граждане дозваниваются Владимиру Путину, и их проблемы зачастую решаются. Это же понимают и губернаторы, которые откровенно боятся «прямой линии» и публичной критики со стороны президента. Играет свою роль и популярность лидера страны: людям интересно услышать ответы как по личным темам, так и по вопросам жизнедеятельности государства и его будущего, — считает Дмитрий Фетисов.

Опрос ВЦИОМа «Прямая линия с Владимиром Путиным-2018: первые впечатления» проводился 8 и 9 июня 2018 года. Участие в нем приняли 2 тыс. человек. Социологи общались с ними по телефону.