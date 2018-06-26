Путин поручил властям разработать меры по росту зарплат бюджетников

Президент России Владимир Путин поручил правительству, администрации Кремля и органам исполнительной власти в регионах разработать меры по дальнейшему росту зарплат бюджетников. Соответствующие поручения глава государства дал по итогам «прямой линии», на которой ему поступила жалоба от учителя на то, что выросшее год назад жалованье вновь упало.

Как говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля, президент поручил до 15 августа «проанализировать ситуацию с оплатой труда отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики», определенных указами президента, в том числе от 7 мая 2012 года».

Ранее сообщалось, что зарплаты в бюджетном секторе в среднем за 2018 год вырастут на 13–15%, превысив прогнозируемую инфляцию в 3,5 раза. В основном рост выплат будет достигнут за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума и выполнения майских указов президента.