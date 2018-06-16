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Кадыров сообщил о выполнении майских указов Путина от 2012 года

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что майские указы главы государства от 2012 года были выполнены. Стенограмму беседы опубликовал сайт Кремля 15 июня.

По словам руководителя республики, все социальные вопросы в регионе решаются, а сейчас власти готовятся «к выполнению базовых индикаторов правительства России».

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«У нас республика спокойно развивается, есть определенные проблемы, которые существуют, и сегодня, если, как и всегда, Вы поддержите нас, думаю, что в ближайшем будущем Чечня станет беспроблемным регионом», — отметил Кадыров, добавив при этом, что территория уже сегодня является процветающей.

Путин со своей стороны призвал не снижать уровень исполнения задач по социальным показателям.

 

Так называемые майские указы были подписаны после инаугурации Путина на пост президента России в 2012 году. Они включали в себя положения о повышении зарплат бюджетников, увеличении доли инвестиций в ВВП, росте производительности труда, создании 25 млн высокопроизводительных рабочих мест.

В 2018 году после избрания на новый срок Путин подписал указ о национальных целях и стратегических задачах России на период до 2024 года. Его называют майским указом президента. 

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