Прямой эфир

Путин поручил правительству покончить с долгостроями дольщиков

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поручил правительству «принять исчерпывающие меры» для завершения строительства объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию в установленные сроки. Речь идет о зданиях участников долевого строительства.

Соответствующее поручение дано по итогам «прямой линии» с президентом и опубликовано на сайте Кремля 26 июня.

Проблемы долгостроев будут решать в ручном режиме
Пять регионов не смогли представить в Минстрой схемы финансирования проблемных объектов

Также президент поручил постоянно мониторить строительство таких объектов. Глава государства ожидает доклад от правительства до 1 сентября 2018 года и далее раз в полгода.

Для реализации поручения Путин также постановил привлечь акционерное общество «ДОМ.РФ» и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

О проблемах с долевым строительством в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке президенту России рассказала местная жительница Юлия Матвеева во время «прямой линии» 7 июня.

Женщина сообщила, что дольщики ждут сдачи домов полтора года. Отвечая на вопрос о долгострое во Владивостоке, глава государства отметил, что проблемы обманутых дольщиков связаны с «недостаточно внятным регулированием» этой сферы.

15 июня администрация Приморского края сообщила, что строительство жилого комплекса «Д» в Снеговой пади завершат досрочно — жилые дома сдадут к осени 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Минстроя РФ выступил против новых продаж в долгостроях
Минстрой займется проблемами долгостроев в регионах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017