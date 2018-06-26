Путин поручил правительству покончить с долгостроями дольщиков

Президент России Владимир Путин поручил правительству «принять исчерпывающие меры» для завершения строительства объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию в установленные сроки. Речь идет о зданиях участников долевого строительства.

Соответствующее поручение дано по итогам «прямой линии» с президентом и опубликовано на сайте Кремля 26 июня.

Также президент поручил постоянно мониторить строительство таких объектов. Глава государства ожидает доклад от правительства до 1 сентября 2018 года и далее раз в полгода.

Для реализации поручения Путин также постановил привлечь акционерное общество «ДОМ.РФ» и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

О проблемах с долевым строительством в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке президенту России рассказала местная жительница Юлия Матвеева во время «прямой линии» 7 июня.

Женщина сообщила, что дольщики ждут сдачи домов полтора года. Отвечая на вопрос о долгострое во Владивостоке, глава государства отметил, что проблемы обманутых дольщиков связаны с «недостаточно внятным регулированием» этой сферы.

15 июня администрация Приморского края сообщила, что строительство жилого комплекса «Д» в Снеговой пади завершат досрочно — жилые дома сдадут к осени 2019 года.