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Дома во Владивостоке сдадут досрочно после жалобы Путину

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Фото: Администрация Приморского края
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Строительство жилого комплекса «Д» в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке завершат к досрочно, жилые дома сдадут к осени 2019 года. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщается на сайте администрации Приморского края.

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О проблемах с долевым строительством в Снеговой пади президенту России Владимиру Путину рассказала жительница Владивостока Юлия Матвеева во время «прямой линии» 7 июня. Женщина сообщила, что дольщики ждут сдачи домов полтора года. Отвечая на вопрос о долгострое во Владивостоке, глава государства отметил, что проблемы обманутых дольщиков связаны с «недостаточно внятным регулированием» этой сферы.

Во время встречи вице-губернатора региона Алексея Немкова с дольщиками стало известно, что обязательства по достройке проблемных домов взяла на себя компания-инвестор ООО «Восточный Луч» по соглашению с администрацией Приморья.

Застройщик начнет завозить на стройплощадку оборудование, технику, строительные материалы, а в августе начнется строительство, рассказал чиновник. «Сейчас уже практически оформлены все необходимые документы, разрешения для возобновления строительных работ», — подчеркнул Алексей Немков.

Шесть домов в микрорайоне Снеговая Падь начали строить в 2015 году, их планировали сдать в 2017-м, однако из-за ряда проблем со средствами стройку заморозили.

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