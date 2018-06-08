Регионам планируют передать 450 га земель для решения проблемы дольщиков

В 2018 году регионам планируется передать около 450 га земель для решения проблемы обманутых дольщиков, рассказали «Известиям» в госкомпании «Дом.РФ» (ранее — АИЖК).

Землю могут предоставить застройщикам-санаторам в качестве компенсации, или же регион может продать ее, а затем направить деньги на решение проблем граждан-соинвесторов.

Председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что в России около 2 тыс. долгостроев и 150 тыс. обманутых граждан.

В 2017–2018 году 11 регионов получили права управлять земельными участками площадью 687 га для помощи пострадавшим.

Подробнее — в материале «Известий»:

Дольщикам готовят 450 га