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Регионам планируют передать 450 га земель для решения проблемы дольщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В 2018 году регионам планируется передать около 450 га земель для решения проблемы обманутых дольщиков, рассказали «Известиям» в госкомпании «Дом.РФ» (ранее — АИЖК).

Землю могут предоставить застройщикам-санаторам в качестве компенсации, или же регион может продать ее, а затем направить деньги на решение проблем граждан-соинвесторов.

Председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев сообщил, что в России около 2 тыс. долгостроев и 150 тыс. обманутых граждан.

В 2017–2018 году 11 регионов получили права управлять земельными участками площадью 687 га для помощи пострадавшим.

Подробнее — в материале «Известий»:

Дольщикам готовят 450 га

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