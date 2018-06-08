Дольщикам готовят 450 га

В этом году регионам планируется передать еще около 450 га земель для решения проблемы обманутых дольщиков. Об этом «Известиям» рассказали в госкомпании «Дом.РФ» (ранее — АИЖК). Существуют разные механизмы помощи: землю могут предоставить застройщикам-санаторам в качестве компенсации, или же регион может продать ее, а затем направить деньги на решение проблем граждан-соинвесторов. Их сейчас, по разным оценкам, от 80 тыс. до 150 тыс.

Земли передают на основании ходатайств о заинтересованности в освоении той или иной территории. Их готовят субъекты РФ. Итоговое решение по вовлечению земли в оборот принимает правительственная комиссия по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ. Приобретенные участки регионы чаще всего передают застройщикам-санаторам в качестве компенсации под инвестиционный проект. Другой механизм: руководство региона может продать землю, а на вырученные средства достроить проблемные дома и инфраструктуру.

В 2017–2018 году 11 регионов (Республика Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, Воронежская, Нижегородская, Пензенская, Московская, Ростовская, Самарская, Саратовская и Тюменская области) получили права управлять земельными участками площадью 687 га для помощи пострадавшим гражданам.

В рамках другой схемы вовлечения — через распоряжение правительства — в собственность Нижегородской области и Пермского края безвозмездно были предоставлены земельные участки площадью 345 га (267 га и 78 га соответственно).

В 2018 году регионам планируют передать еще около 450 га земель, сообщили «Известиям» в госкомпании «Дом.РФ». Председатель думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев подчеркнул, что это колоссальный государственный ресурс, который помогает привлечь новых застройщиков на проблемные объекты. Депутат отметил, что сегодня не все регионы прибегают к такому механизму.

— Те, кто попробовал, чаще всего используют этот инструмент постоянно и решают реальные проблемы. Здесь важно тиражирование хорошего опыта, — сказал Николай Николаев. Он добавил, что система предоставления участков сегодня прозрачна: дольщики могут посмотреть на сайте Единой информационной системы жилищного строительства, на какие цели направляются полученные регионом земли.

В России около 2 тыс. долгостроев, а от недобросовестных девелоперов пострадали 150 тыс. граждан, сказал депутат. По данным Минстроя за I квартал 2018 года, критериям проблемных соответствуют 842 объекта, по которым оформлено 80,3 тыс. договоров долевого участия (ДДУ).

Член президиума правления «Опоры России» Дмитрий Котровский назвал предоставление участков полезным механизмом для девелоперских структур, которые включаются в процесс достройки.

— Земля становится очень дорогостоящим активом и, как следствие, одним из ключевых факторов при принятии решения о запуске инвестиционного проекта, — подчеркнул он.

По его словам, это может особенно эффективно работать вкупе с введением льготного налогообложения невостребованных нежилых помещений и паркинга в проекте, а также льготных тарифов по подключению к инженерным сетям.

Эксперты называют вовлечение земель одним из основных инструментов для решения задачи по увеличению объемов жилищного строительства. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, к 2024 году необходимо увеличить объем жилищного строительства не менее чем до 120 млн кв. м в год.

В марте генеральный директор «Дом.РФ» Александр Плутник на встрече с главой правительства Дмитрием Медведевым заявил, что для увеличения ввода жилья до 120 млн кв. м в среднесрочной перспективе необходимо уже сейчас активно вовлекать земельные участки под жилищное строительство. В 2017 году госкомпания вовлекла рекордный, по словам Александра Плутника, объем федеральной земли под жилье — 3,5 тыс. га. При этом глава «Дом.РФ» подчеркнул, что темпы необходимо увеличивать, и обратился к премьер-министру за дополнительной поддержкой. План госкомпании на 2018 года составляет 3,3 тыс. га.

В 2017 году было построено 79,2 млн кв. м жилья, это на 1,3% меньше, чем годом ранее, следует из материалов Минстроя. Объем ввода многоквартирных домов снизился на 4,6%, до 46,2 млн кв. м, индивидуальные дома, наоборот, продемонстрировали рост на 3,8%, до 33 млн кв. м. В «Дом.РФ» ожидают ввод 54 млн кв. м в многоквартирных домах по итогам 2018 года.