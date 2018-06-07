Путин объяснил проблемы обманутых дольщиков невнятным регулированием

Проблемы обманутых дольщиков связаны с «недостаточно внятным регулированием» этой сферы, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».

К главе государства обратились обманутые дольщики из Липецка и Владивостока.

«Я обещаю, зафиксирую вопросы, просьбы. И федеральный центр помогает руководителям регионов. На эти случаи тоже обратим внимание», — сказал президент.

По его мнению, проблема связана с невнятным регулированием в этой сфере. Путин отметил, что в России свыше 1 млн договоров долевого строительства. По его словам, до 2024 года Россия должна вводить 120 млн кв. м жилья.

1 июня стало известно, что Путин потребовал рассмотреть возможность отказа от долевого строительства уже в текущем году.