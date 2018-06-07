Президент России пообещал ускорить внедрение инноваций

Государство поддержит ученых, так как их работа необходима. Об этом, отвечая во время «прямой линии» на вопрос сотрудников Курчатовского института, заявил президент России Владимир Путин.

Специалисты пожаловались, что у них есть уникальные инновационные разработки, но долгий процесс сертификации не позволяет внедрить их и начать использование. Они спросили, может ли глава государства рассмотреть проекты поддержки инновационных проектов.

«Это действительно интересно, это перспективно, и это нужно», — подчеркнул президент. «Я, как вы знаете, совсем недавно был в «курчатнике» и Михаил Валентинович (Ковальчук, президент Курчатовского института. — Ред.) рассказывал мне о всех ваших наработках», — добавил Путин.

Президент сказал, что знает о проблемах в этой сфере. Он подчеркнул, что в России приняты нормативные документы, которые диктуют внедрение «более быстрыми темпами, чем в некоторых странах-конкурентах», но на практике это не всегда работает.