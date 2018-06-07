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Президент России пообещал ускорить внедрение инноваций

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Государство поддержит ученых, так как их работа необходима. Об этом, отвечая во время «прямой линии» на вопрос сотрудников Курчатовского института, заявил президент России Владимир Путин.

Специалисты пожаловались, что у них есть уникальные инновационные разработки, но долгий процесс сертификации не позволяет внедрить их и начать использование. Они спросили, может ли глава государства рассмотреть проекты поддержки инновационных проектов.

«Это действительно интересно, это перспективно, и это нужно», — подчеркнул президент. «Я, как вы знаете, совсем недавно был в «курчатнике» и Михаил Валентинович (Ковальчук, президент Курчатовского института. — Ред.) рассказывал мне о всех ваших наработках», — добавил Путин.

Президент сказал, что знает о проблемах в этой сфере. Он подчеркнул, что в России приняты нормативные документы, которые диктуют внедрение «более быстрыми темпами, чем в некоторых странах-конкурентах», но на практике это не всегда работает.

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