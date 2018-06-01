СМИ узнали о планах запретить в России продажу недостроенного жилья к 2020 году

Президент России Владимир Путин обсудил с членами правительства и застройщиками закон о долевом строительстве.

Как заявили газете «Ведомости» источники, близкие к участникам совещания, глава государства потребовал рассмотреть возможность отказа от долевого строительства уже в этом году. При этом, согласно закону, продавать жилье на этапе его возведения застройщик имеет право до 1 июля 2019 года.

На встрече также обсуждалась возможность запретить продажу недостроенного жилья в 2020 году. «Близкий к другому участнику совещания человек подтверждает: через два года власти могут запретить продажу недостроенного жилья», — пишет газета.

Источник «Ведомостей» пояснил, что ужесточение позиции властей связано с проблемами крупного подмосковного застройщика Urban Group, который ищет инвесторов на недостроенные дома. У компании приостановлена регистрация договоров о долевом строительстве, а в случае ее банкротства пострадают 16 тыс. дольщиков.

Поправки в закон о долевом строительстве приняли в прошлом году. Согласно изменениям, застройщики могут получить деньги только после сдачи квартиры покупателю. В случае, если жилье куплено на этапе строительства, деньги за него хранятся на специальных счетах, доступа к которым не имеет ни покупатель, ни продавец.