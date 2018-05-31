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Объем достроенного жилья в Омске упал почти на 50%

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В прошлом году на территории Омска было введено 323,2 тыс. кв. м жилья, что на 48% меньше предыдущего периода. Данные объявила директор департамента экономической политики Ольга Парфенова на публичных слушаниях исполнения бюджета города за 2017 год.

Председатель финансово-бюджетного комитета горсовета Юрий Федотов уверен, что падение рынка жилья продолжится. Депутат полагает, что в этом году будет введено не более 200 тыс. кв. м, передает РИА «Омск-информ». По уровню бюджетной обеспеченности город занимает предпоследнее место среди региональных столиц Сибири.

Российские банки на протяжении 2018 года продолжат активно выдавать жилищные ссуды, при этом темпы роста рынка замедлятся. Такой прогноз дали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» в обзоре «Региональные рынки ипотечного кредитования в 2017 году». Процентная ставка по ипотеке продолжит снижаться, но не так быстро, как в прошлом году. К концу года она может достичь 7–8%.

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