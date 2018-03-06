Долевое строительство застрахуют в АСВ

Деньги граждан, участвующих в долевом строительстве, могут быть застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) — соответствующий законопроект в настоящее время разрабатывает Минфин. По мнению экспертов, эта мера повысит доверие граждан к сделкам долевого участия на первичном рынке недвижимости, в результате к концу года он может увеличиться на 10%. Дополнительные государственные гарантии при долевом строительстве могут привести и к росту объемов ипотеки на этом рынке.

Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина, в настоящее время ведомство разрабатывает поправки к законопроекту «О страховании вкладов», согласно которым инвестиции граждан при участии в долевом строительстве могут быть гарантированы АСВ. Поправки могут быть приняты уже в июне 2018 года, прогнозируют в Минфине.

— Целью нового законопроекта является создание механизма страхования средств до 10 млн рублей, размещенных на счетах эскроу или спецсчетах, открытых для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, — пояснили в Минфине. Инициатором поправок является Минфин, поскольку АСВ не имеет права законодательной инициативы. В АСВ не ответили на запрос «Известий».

В рамках новации средства граждан, участвующих в долевом строительстве, будут застрахованы на весь срок возведения жилья — сейчас эта норма отсутствует. То есть АСВ введет дополнительные гарантии до момента, пока объект не будет сдан в эксплуатацию. Компенсация при наступлении страхового случая будет выплачиваться из фонда страхования вкладов, куда банки ежеквартально отчисляют 0,15% от объема привлеченных средств физлиц. Если же денег для выплат страхового возмещения АСВ не хватает, то оно берет кредит в Банке России.

Долевое строительство станет менее рискованным для граждан благодаря тому, что их деньги, как и средства вкладчиков банков, будут застрахованы, отметила начальник управления ипотечного кредитования Уральского банка реконструкции и развития Любовь Торопицына.

— Мера, предлагаемая Минфином, позволит повысить уровень доверия населения к сделкам на первичном рынке, — согласна ведущий аналитик по корпоративным и суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Александра Мартьянова. — По-прежнему нередки случаи, когда при покупке квартиры на стадии строительства люди потом так и не получают свое законное жилье. Повышение доверия к сделкам на «первичке» — один из ключевых драйверов роста на строительном рынке.

По прогнозам управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой, благодаря новации Минфина рынок долевого строительства к концу года может вырасти на 10%. На начало января его объем, по данным Минстроя, составлял 3,5 трлн рублей. В прошлом году на долевое строительство в структуре ипотечного портфеля банков приходился 21% всех выданных займов, свидетельствуют данные Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию.

Нововведение Минфина по гарантиям приведет к усилению конкуренции между банками по аналогии с тем, как сейчас действует система страхования вкладов: вкладчики выбирают банки, предлагающие повышенный процент по депозитам. Граждане, участвующие в долевом строительстве, будут выбирать кредитную организацию, предлагающую самые низкие ставки по ипотеке на первичном рынке.

С наступлением кризиса 2008–2009 годов большое количество строек оказалось замороженным — застройщики ссылались на финансовые трудности. В свою очередь, граждане, выполнившие свои обязательства по инвестированию строительства, не понимали, куда ушли их деньги. Судебные разбирательства по возврату денег, вложенных в долевое строительство, идут до сих пор: по данным ФССП, в прошлом году из 3213 судебных решений о взыскании средств в пользу обманутых граждан окончено 518, им перечислено 253 млн рублей.