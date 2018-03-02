Новоселье для пяти миллионов

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу: в ближайшие шесть лет как минимум удвоить расходы на развитие городов и других населенных пунктов. Количество семей, улучшающих свои жилищные условия, должно вырасти с трех до пяти миллионов в год. Для этого планируется увеличить объемы жилищного строительства в полтора раза и повысить доступность ипотеки за счет снижения процентной ставки до 7%. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень назвал поставленные задачи реалистичными.

В послании Федеральному собранию президент описал стратегию создания новой городской среды и доступного жилья, предложив «развернуть масштабную программу пространственного развития России и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет». Сейчас в рамках программы «Формирование городской среды» на благоустройство и инфраструктуру муниципальных образований выделяется 25 млрд рублей ежегодно.

Президент отметил, обновление городов должно базироваться на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, а также современных архитектурных решениях. Планируется увеличить использование цифровых технологий, что в том числе позволит обеспечить прозрачность и эффективность системы ЖКХ. В то же время, подчеркнул Владимир Путин, будут поддерживаться инициативы, которые позволят нашим малым городам и населенным пунктам сохранить самобытность, по-новому раскрыть свой уникальный потенциал. Всё это послужит формированию в России массового, деятельного среднего класса, отметил глава государства.

— Очень важно, что президент в начале обозначил эту тему как приоритетную. Это глобальное и стратегическое направление, включающее в себя развитие архитектуры, градостроительства, использование новых технологий, создание надежно работающих систем ЖКХ, — сказал «Известиям» министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Генеральный директор конструкторского бюро «Стрелка» (совместно с АИЖК участвующего в развитии этого проекта) Денис Леонтьев, отметил, что во всех населенных пунктах городская среда должна развиваться комплексно.

— Города, сформированные как советские индустриальные пространства по типу дом-завод, должны стать центрами развития, современного потребления и коммуникации. В их основе должен лежать человеческий капитал. Российские города должны стать городами, где есть будущее, — отметил он.

В рамках развития населенных пунктов, уточнил Денис Леонтьев, необходимо улучшать качество среды для сокращения уровня заболеваемости, вызванного агрессивной экологией.

Также президент поставил цель: ежегодно пять миллионов семей должны улучшать свои жилищные условия.

— Такая задача ставится впервые в истории современной России. Это сложная задача — прыгнуть с трех миллионов до пяти. У нас в прошлом году было 3,1 млн (семей, улучшивших свои жилищные условия. — «Известия»), а нужно пять. Но это решаемая задача, — отметил Владимир Путин.

Добиться этого планируется за счет понижения процентной ставки по ипотеке до 7% и увеличения объемов строительства с сегодняшних 80 млн кв. м в год до 120 млн кв. м в год.

Михаил Мень назвал реалистичным снижение ипотечных ставок до 7%. Он также добавил, что государство продолжит оказывать финансовую поддержку застройщикам в части социальной и инженерной инфраструктуры при строительстве крупных жилых микрорайонов.

Первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин согласился с Михаилом Менем, что поставленные президентом цели повышения темпов строительства до 120 млн кв. м в год и снижения ипотеки до 7% являются выполнимыми. Депутат уточнил, что благодаря росту строительства также увеличится количество социального жилья для сирот и иных льготных категорий граждан.

Президент в своем послании подчеркнул, что необходимо уходить от долевого строительства, чтобы граждане не брали на себя риски за возведение жилья. По словам Владимира Путина, ответственность за строительство жилых домов должны нести застройщики и банки. Для перехода от долевого строительства к проектному финансированию Минстрой разработал «дорожную карту»: ожидается, что к 2020 году долевое строительство фактически исчезнет.