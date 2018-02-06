Риелторы предлагают альтернативную систему защиты сделок с жильем

Федеральный «страховой фонд» для возмещения ущерба при сделках с недвижимостью предлагают создать в России фонд «Институт экономики города» и Российская гильдия риелторов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказали представители организаций.

Речь идет о новом механизме защиты риска потери собственности. По закону сделки защищаются нотариальным заверением или титульным страхованием купленной квартиры. Авторы идеи настаивают на дороговизне этих способов. По их утверждению, нотариальное заверение сделки по квартире стоимостью 5 млн рублей обойдется примерно в 40 тыс. рублей, услуги страховой компании — в 25 тыс. рублей ежегодно.

Новая система предполагает единоразовый платеж для участников сделки в несколько тысяч рублей. Взносы пойдут в фонд для выплат компенсаций лишившимся денег или квартиры из-за мошеннических действий при совершении сделок с недвижимостью.

Предложение фонда «Институт экономики города» и Российской гильдии риелторов находится в стадии обсуждения. В перспективе поправки предлагается внести в закон о государственной регистрации недвижимости.

При этом инициатива уже раскритикована в экспертном сообществе. Ставятся под вопрос гарантии, которые даст компенсационный фонд риелторов. Кроме того, если защита сделки с жильем заключением договора со страховой компанией действительно может обойтись недешево — около 2% сделок, признаваемых недействительными, страховщики считают для себя высоким риском — то, по данным Федеральной нотариальной палаты, нотариальное заверение покупки квартиры стоимостью 5 млн рублей обходится в 15 тыс. рублей. И если по вине нотариуса страдает участник сделки, нотариат возмещает ему ущерб.