Прямой эфир

Риелторы предлагают альтернативную систему защиты сделок с жильем

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральный «страховой фонд» для возмещения ущерба при сделках с недвижимостью предлагают создать в России фонд «Институт экономики города» и Российская гильдия риелторов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказали представители организаций.

Речь идет о новом механизме защиты риска потери собственности. По закону сделки защищаются нотариальным заверением или титульным страхованием купленной квартиры. Авторы идеи настаивают на дороговизне этих способов. По их утверждению, нотариальное заверение сделки по квартире стоимостью 5 млн рублей обойдется примерно в 40 тыс. рублей, услуги страховой компании — в 25 тыс. рублей ежегодно.

Новая система предполагает единоразовый платеж для участников сделки в несколько тысяч рублей. Взносы пойдут в фонд для выплат компенсаций лишившимся денег или квартиры из-за мошеннических действий при совершении сделок с недвижимостью.

Предложение фонда «Институт экономики города» и Российской гильдии риелторов находится в стадии обсуждения. В перспективе поправки предлагается внести в закон о государственной регистрации недвижимости.

При этом инициатива уже раскритикована в экспертном сообществе. Ставятся под вопрос гарантии, которые даст компенсационный фонд риелторов. Кроме того, если защита сделки с жильем заключением договора со страховой компанией действительно может обойтись недешево — около 2% сделок, признаваемых недействительными, страховщики считают для себя высоким риском — то, по данным Федеральной нотариальной палаты, нотариальное заверение покупки квартиры стоимостью 5 млн рублей обходится в 15 тыс. рублей. И если по вине нотариуса страдает участник сделки, нотариат возмещает ему ущерб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Покупателям квартир придумали новую норму
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий забирать квартиры у добросовестных приобретателей, пострадавших от рук мошенников
В Думе усмотрели коллапс экономики в случае приравнивания сожительства к браку

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017