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В Думе усмотрели коллапс экономики в случае приравнивания сожительства к браку

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Паралич вторичного рынка жилья и коллапс экономики угрожает России, если сожительство будет приравнено к браку.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

«Неузаконенные семейные отношения продавцов квартир автоматически переводят подобные сделки в разряд рискованных», — цитирует его «Интерфакс».

Сидякин заметил, что очень сложно будет отследить, кто с кем жил без соответствующих документов из загса, что приведет к проблемам с продажей недвижимости, поскольку неясно будет, кто имеет право на долю в квартире.

22 января в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения», которое приравнивает пять лет сожительства к законному браку.

В августе портал iz.ru рассказал, что большинство россиян считают, что семейные отношения должны быть зарегистрированы. Такой позиции придерживается 78% граждан, тогда как гражданский брак поддерживает 12%, приводит ВЦИОМ данные опроса на сайте центра.

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