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Минстрой снизил среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минстрой утвердил новый норматив средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья в России на первый квартал 2018 года на уровне 37,8 тыс. рублей. Это на 472 рубля ниже, чем во втором полугодии прошлого года.

Самая высокая средняя рыночная стоимость жилья установлена для Москвы — 91,67 тыс. рублей за 1 кв. м, пишет «Российская газета». В тройку самых дорогих регионов вошли Санкт-Петербург (63,4 тыс. рублей) и Сахалинская область (59,4 тыс. рублей).

Самая низкая стоимость жилья установлена в республиках Адыгея (26,5 тыс. рублей), Калмыкия (26,8 тыс. рублей) и Ингушетия (27,2 тыс. рублей).

В Крыму средняя стоимость 1 кв. м жилья стоит 38,5 тыс. рублей.

Показатель средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья учитывается при расчете субсидии на приобретение жилья в рамках программы «Жилище». Эта льгота распространяется на вынужденных переселенцев, военнослужащих и граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера, передает BFM.RU.

Напомним, министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил ранее, что к 2022 году ставки ипотечного кредитования могут снизиться до 6% годовых.

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