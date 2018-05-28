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Дольщики достроили проблемные жилые комплексы в Краснодаре

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Два проблемных многоквартирных дома в Краснодаре получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Это жилые комплексы «Соло» по улице имени Селезнева, 2/3, и «Оазис» на Клубной.

Все работы выполнены силами самих застройщиков, которые нашли средства для завершения строительства объектов, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара. В прошлом году в городе сдали 19 проблемных многоквартирных домов, дольщики получили более 5 тыс. квартир. Прокурор и глава администрации Кубани в январе 2018 года утвердили сводный реестр, в который включены данные о 547 проблемных недостроях. 

Как писал портал iz.ru, в Сочи в ближайшее время сдадут три многоэтажных долгостроя. До конца июня дольщики должны заселиться в два дома ЖК «Раз. Два. Три». Также введут в эксплуатацию здание в комплексе «Три капитана». Всего в городе до конца года планируется сдать пять многоквартирных долгостроев, возведенных на средства дольщиков. Все они находятся в завершающей стадии.

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